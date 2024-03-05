Поезд с 50 вагонами отправился в путь без машиниста: тот вышел за водой и забыл про тормоз. Видео из Индии

Сергей Трофимов

все это бред этого не было так как это преподносят ублюдки в интернете состав был заторможен и он с теми локомотивами и состав весом в три тысячи тонн не мог разогнаться даже если б и тронулся а там было два локомотива и значит было как минимум две локомотивные бригады по отднюй на локомотиве а бригада это два человека значит еже ли машинист ушел за водой то помошник его был на локомотиве и он бы в любом случае затормозил состав