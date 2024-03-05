В Индии отправился в самостоятельное путешествие грузовой поезд с 50-ю вагонами. Машинист вышел на станции за водой и почти в ту же минуту состав двинулся сам по себе — на скорости в 100 км/ч поезд-беглец успел проехать мимо нескольких деревень и попал на видео очевидцев.
Поезд с 50 вагонами отправился в путь без машиниста: тот вышел за водой и забыл про тормоз. Видео из Индии
Комментарии
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Элеонора Коган
Растрёпам машинист, мог людей погубить.
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4 час.
Элеонора Коган
Хорошо, что поезд удалось остановить
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4 час.
Сергей Трофимов
все это бред этого не было так как это преподносят ублюдки в интернете состав был заторможен и он с теми локомотивами и состав весом в три тысячи тонн не мог разогнаться даже если б и тронулся а там было два локомотива и значит было как минимум две локомотивные бригады по отднюй на локомотиве а бригада это два человека значит еже ли машинист ушел за водой то помошник его был на локомотиве и он бы в любом случае затормозил состав
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3 час.
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