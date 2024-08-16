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В Великобритании поляк притворился членом ЧВК «Вагнер»

В Великобритании поляк притворился членом ЧВК «Вагнер»

В Великобритании идет суд над поляком, называвшим себя членом ЧВК «Вагнер», сообщает The Times. 49-летний Петр Кучарски «рассказывал людям и создавал впечатление», что состоял там в период с 15 сентября по 28 октября 2023 года.

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