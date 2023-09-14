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Украинским уклонистам в Германии можно успокоиться

Украинским уклонистам в Германии можно успокоиться

Сбежавшие в ФРГ украинские мужчины призывного возраста могут расслабиться. Во всяком случае, немецкие средства массовой информации, в частности, например, Deutche Welle уверяет, что им не угрожает экстрадиция в лапы нынешнему киевскому режиму.

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