Ален Делон и его особые отношения с четвероногими: "Они единственные, кто любил меня безоговорочно"

У легенды французского кино Алена Делона были особые отношения с братьями нашими меньшими. По его словам, собаки, которых он заводил на протяжении многих лет, никогда не подводили его так, как некоторые люди в его жизни.
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