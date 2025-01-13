Жители Приморья смогут увидеть масштабный парад планет

Жители Приморья смогут увидеть парад планет, сообщает PRIMPRESS. Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн 21 января выстроятся в одну линию: при безоблачной погоде их можно будет увидеть без телескопа.
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