В Чернигове установили лимиты на выдачу тел бойцов ВСУ

Командование всушников придумало очередную жуткую схему. По информации российских силовых структур, в Чернигове и Черниговской области власти решили провернуть хитрую аферу – они ограничили ежедневную выдачу тел павших вояк ВСУ.
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