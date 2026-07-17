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Утро.ru

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В Чернигове установили лимиты на выдачу тел бойцов ВСУ

В Чернигове установили лимиты на выдачу тел бойцов ВСУ

Командование всушников придумало очередную жуткую схему. По информации российских силовых структур, в Чернигове и Черниговской области власти решили провернуть хитрую аферу – они ограничили ежедневную выдачу тел павших вояк ВСУ.

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