Китайская компания Moonshot AI представила Kimi K3 — открытую модель с 2,8 трлн параметров, предназначенную для программирования, сложных рассуждений и работы с большими объёмами информации, сообщает Yahoo Finance.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии