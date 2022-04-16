В Татарстане замкомандующего войсками ЦВО передал медаль «Золотая Звезда» семье погибшего на Украине военнослужащего

В Татарстане замкомандующего войсками ЦВО передал медаль «Золотая Звезда» семье погибшего на Украине военнослужащего

За мужество и героизм уроженцу Республики Татарстан – ефрейтору Дамиру Гилемханову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

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