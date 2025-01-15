Трагедия с погибшей стала не первым случаем падения сосулек за день

Ледяные глыбы продолжают угрожать жизни в Петрозаводске, одна из сосулек в день гибели женщины травмировала мужчину Трагический инцидент с погибшей из-за падения сосульки женщиной стал не единственным в те сутки.
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