«Поезд Победы» и первая в мире иммерсивная передвижная выставка в Краснодаре: как получить билет

Как сообщили в мэрии города, все три дня передвижной музей будет работать с 11:00 до 17:20. Посетить экспозицию можно совершенно бесплатно, однако необходимо заранее зарегистрироваться (регистрация откроется завтра, 13 марта) и получить билет-приглашение: его отправят на указанную электронную почту.