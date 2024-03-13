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«Поезд Победы» и первая в мире иммерсивная передвижная выставка в Краснодаре: как получить билет

«Поезд Победы» и первая в мире иммерсивная передвижная выставка в Краснодаре: как получить билет

Как сообщили в мэрии города, все три дня передвижной музей будет работать с 11:00 до 17:20. Посетить экспозицию можно совершенно бесплатно, однако необходимо заранее зарегистрироваться (регистрация откроется завтра, 13 марта) и получить билет-приглашение: его отправят на указанную электронную почту.

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