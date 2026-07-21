Первый электрический суперкар Lamborghini появится в 2030 году

Производитель премиальных автомобилей Lamborghini вновь пересмотрел свою электрическую стратегию. Модель Lanzador в серийной версии станет подключаемым гибридом, а первый чисто электрический автомобиль бренда появится не ранее 2030 года.
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