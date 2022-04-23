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Венесуэла прокомментировала лишение РФ статуса наблюдателя в ОАГ

Венесуэла прокомментировала лишение РФ статуса наблюдателя в ОАГ

Венесуэла осудила лишение РФ статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ). Об этом глава МИД страны Феликс Пласенсия заявил в пятницу, 22 апреля, на пресс-конференции, трансляцию которой вел в прямом эфире телеканала Channel 4.

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