Венесуэла прокомментировала лишение РФ статуса наблюдателя в ОАГ

Венесуэла осудила лишение РФ статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ). Об этом глава МИД страны Феликс Пласенсия заявил в пятницу, 22 апреля, на пресс-конференции, трансляцию которой вел в прямом эфире телеканала Channel 4.