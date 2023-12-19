Marvel разорвала контракт с актером, который должен был сыграть Канга Завоеват...

Marvel разорвала контракт с актером, который должен был сыграть Канга Завоевателя в новых «Мстителях»Marvel официально разорвала контракт с актером Джонатаном Мейджорсом (Jonathan Majors), который исполнил роль Канга Завоевателя в кинокомиксе «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и должен был вернуться к этому персонажу в фильме «Мстители: Династия Канга».