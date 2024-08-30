Депутат ГД Ивлев назвал чудовищным призыв Борреля снять ограничения на удары по РФ

Депутат Государственной думы от Республики Крым, член Комитета по контролю Леонид Ивлев заявил, что призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля снять ограничения на удары оружием НАТО по территории России — просто безответственный и чудовищный.
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