5 знаков зодиака, которые легче других справляются с трудностями Алёна Юрьева Невероятная способность преодолевать трудности – это неотъемлемая черта каждого из нас, но среди знаков зодиака есть пятерка, которая проявляет удивительную стойкость в лице проблем.