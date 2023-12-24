5 знаков зодиака, которые легче других справляются с трудностями Алёна Юрьева Невероятная способность преодолевать трудности – это неотъемлемая черта каждого из нас, но среди знаков зодиака есть пятерка, которая проявляет удивительную стойкость в лице проблем.
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