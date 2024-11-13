Центр гигиены и эпидемиологии Петербурга заплатит 3,5 млн за крыс

В Петербурге есть учреждение, которое отвечает за санитарно-эпидемиологическое благополучие горожан. В состав «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» входят несколько лабораторий, где проводят вирусологические, паразитологические и другие исследования.