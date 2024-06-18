Изменится все: Голикова раскрыла указ, в котором сообщается, что с июня жизнь неработающих россиян изменится Ирина ОрлонскаяСогласно официальному заявлению вице-премьера Татьяны Голиковой, начиная с 1 июня 2024 года размер пенсий по старости для неработающих граждан страны вырастет до 18 521 рубля.