Изменится все: Голикова раскрыла указ, в котором сообщается, что с июня жизнь неработающих россиян изменится Ирина ОрлонскаяСогласно официальному заявлению вице-премьера Татьяны Голиковой, начиная с 1 июня 2024 года размер пенсий по старости для неработающих граждан страны вырастет до 18 521 рубля.
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