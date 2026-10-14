В Госдуме объяснили, когда за подаренный автомобиль не нужно платить налог

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что покупку, продажу или дарение автомобиля можно оформить самостоятельно с помощью письменного договора.
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