Липецкие спортсмены завоевали пять наград ПР по стендовой стрельбе

Липецкие спортсмены завоевали пять наград во второй день финалов: золото, два серебра и две бронзы. В упражнении «трап» липецкие спортсменки Кира Папина и Ксения Степина оспаривали золотую медаль, победу со счетом 26:22 одержала Ксения Степина.
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