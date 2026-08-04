Липецкие спортсмены завоевали пять наград ПР по стендовой стрельбе

Липецкие спортсмены завоевали пять наград во второй день финалов: золото, два серебра и две бронзы. В упражнении «трап» липецкие спортсменки Кира Папина и Ксения Степина оспаривали золотую медаль, победу со счетом 26:22 одержала Ксения Степина.