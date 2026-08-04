НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

2 подписчика

Липецкие спортсмены завоевали пять наград ПР по стендовой стрельбе

Липецкие спортсмены завоевали пять наград ПР по стендовой стрельбе

Липецкие спортсмены завоевали пять наград во второй день финалов: золото, два серебра и две бронзы. В упражнении «трап» липецкие спортсменки Кира Папина и Ксения Степина оспаривали золотую медаль, победу со счетом 26:22 одержала Ксения Степина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии