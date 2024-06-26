Рустэм Султанов дал летнему хиту «Следы на песке» четвертую жизнь

Премьера цифрового сингла Рустэма Султанова «Следы на песке» состоялась 23 июня 2024 года. Песня «Следы на песке» была сочинена Рустэмом Султановым в уже далёком 1980 году, когда, будучи студентом, он трудился в стройотряде.