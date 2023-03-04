О чем фейк Киев не причастен к атаке ДРГ в Брянской области. Такое сообщение распространяют западные и проукраинские СМИ, в том числе издание BBC.
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