Закон и Порядок

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Фейк: Киев не причастен к атаке ДРГ в Брянской области

Фейк: Киев не причастен к атаке ДРГ в Брянской области

О чем фейк Киев не причастен к атаке ДРГ в Брянской области. Такое сообщение распространяют западные и проукраинские СМИ, в том числе издание BBC.

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