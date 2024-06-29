Миграционная политика: кто принимает решения в Госдуме

В

Валерий

После всех заявлений Путина, Бастрыкина, Патрушева, Бортникова, Краснова Госдума и не подумала должным образом отреагировать. Глава СК РФ А.И. Бастрыкин глубоко изучивший проблему раскрыл состояние и опасность тенденций роста миграционной преступности. Однако Госдума продолжает почивать на лаврах(м.б.забота о своем кармане?). Володин оскорбляется. Ознакомился с его биографией - стало понятным кто двигает этого троечника по жизни. В целом назрела потребность реформирования этого основного органа законодательной власти России. В противном случае эти суперинтеллектуальные спортсмены и прочие имеющие двойное гражданство, виды на жительство, имеющие семьи проживающие за границей и т.д. доведут до .....................................