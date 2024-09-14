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Лига ВТБ включила Дуэйна Бэйкона в символическую пятерку Суперкубка вместо Алексы Аврамовича

Единая лига ВТБ объявила об изменении в символической пятерке Суперкубка 2024 года. Лига включила в пятерку атакующего защитника «Зенита» Дуэйна Бэйкона, убрав из нее Алексу Аврамовича (ЦСКА), который получил награду MVP турнира.

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