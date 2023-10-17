"Ъ": за год цены на зимние шины в России выросли на 14%

Средняя стоимость зимних шин в России за год увеличилась на 8–14%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (на основании данных системы маркировки "Честный знак").
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