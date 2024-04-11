Эксперт: Россия может разместить ракеты на Кубе и в Венесуэле

Россия может разместить свои ракеты средней и меньшей дальности на Кубе и в Венесуэле. Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с «Абзацем».
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