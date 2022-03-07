Происшествия

8 подписчиков

В Орловской области преддверии 8 марта полицейские провели в дошкольном учреждении необычное профилактическое мероприятие

В канун весеннего праздника сотрудники отделения по пропаганде БДД ОГИБДД городского УМВД провели профилактическое мероприятие в МБДОУ детский сад №  29 «С 8 марта поздравляем – ПДД не нарушаем!».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх