В Орловской области преддверии 8 марта полицейские провели в дошкольном учреждении необычное профилактическое мероприятие

В канун весеннего праздника сотрудники отделения по пропаганде БДД ОГИБДД городского УМВД провели профилактическое мероприятие в МБДОУ детский сад № 29 «С 8 марта поздравляем – ПДД не нарушаем!».
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