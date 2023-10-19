Ислам Махачев: Путь Дагестанского Тигра к вершинам UFC

Ислам Махачев - один из самых ярких и перспективных бойцов смешанных единоборств в мире. Он является действующим чемпионом UFC в лёгком весе и считается одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.
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