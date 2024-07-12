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Царьград

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В Бурятии боец СВО пожертвовал почку больному сыну для трансплантации

В Бурятии боец СВО пожертвовал почку больному сыну для трансплантации

В Бурятии боец СВО отдал 28-летнему сыну почку для трансплантации.В Республиканской клинической больнице имени Н.

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