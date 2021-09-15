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«Зеленский – это не Янукович»: Предсказано будущее украинских радикалов

«Зеленский – это не Янукович»: Предсказано будущее украинских радикалов

Политолог Константин Бондаренко предсказал будущее украинских радикалов. Об этом сообщает Лента.Ру. «Либо они начнут действовать по правилам, которые диктует власть, либо столкнутся с репрессивными действиями со стороны власти», – сказал он.

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