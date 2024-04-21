Рязанский губернатор Малков проведёт прямой эфир 24 апреля

«Пообщаемся, отвечу на ваши вопросы», — говорится в публикации. Жителей региона пригласили оставлять свои вопросы к губернатору на странице «ВКонтакте» или непосредственно в телеграм-канале главы области.
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