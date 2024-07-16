Назначен новый главврач Владимирской областной детской больницы

Рассказываем о личности и биографии нового руководителя ключевого учреждения здравоохранения региона, а также о судьбе прежнегоНовым главврачом Владимирской областной детской клинической больницы 16 июля назначена Татьяна Бархатова, сообщили в минздраве региона.