Салехард присоединится к Международной исторической акции «Диктант Победы-2024»

26 апреля в 14:00 часов, в Национальной библиотеке Ямала пройдет Международная историческая акция «Диктант Победы-2024» Участникам предстоит проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны, ответив на 25 вопросов, затрагивающих военную тематику и региональные особенности того периода.