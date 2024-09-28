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Велемудр. Мир тесен.

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Роевое сознание - самоуничтожение через единомыслие

Роевое сознание - самоуничтожение через единомыслие

Концепция роевое сознание — диверсия против любой национальной культуры и возможности существовать индивидуальности Роевое сознание – самоуничтожение через единомыслие.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Многие серьезные общественные изменения предваряются кинематографическими «вбросами» в массовое сознание, сначала появляясь на экранах...
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17 час.
од
олег донсков
Мигашкин за плюрадизм, чтоб не говорить о сознании, а только бла- бла и кто кого перекричит. Победителя будут бить хором. За это мигашкин. А еще за то, что истина в америке.
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16 час.

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