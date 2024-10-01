Белоусов - Шойгу - Дюмин. Каждый теперь на своём месте. Что изменилось?

АЛ

Александр Лагуткин

Вспомните как расписывали заказные писаки дом Е.Пригожина, лишь бы его очернить. Так вот дворец Шойгу как у восточного монарха. И дом Пригожина по сравнению с этим произведением восточного архитектурного искусства от Шойгу, - всего лишь "собачья будка". Но как ни старались купленные Цаликовым продажные борзописцы, люди понимали, что Е.Пригожин - успешный бизнесмен, а Шойгу всего лишь чиновник на государственном жаловании. Вот вам и ответ, о чем знал бывший министр про свое окружение, а чего не знал. А Соловьев заказной актер по написанному сценарию. Сегодня платят за то, чтобы "мочить" или "отмазывать этого, он "отмазывает" или "мочит" этого. Завтра заплатят и всё может быть наоборот. Главное, чтобы платили. Для таких деньги главное, а не истина.