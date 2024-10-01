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Белоусов - Шойгу - Дюмин. Каждый теперь на своём месте. Что изменилось?

Белоусов - Шойгу - Дюмин. Каждый теперь на своём месте. Что изменилось?

В России складывается любопытная схема военного управления: Белоусов - Шойгу - Дюмин. Каждый находится на своём месте и работает, взаимодействуя с остальными.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Вспомните как расписывали заказные писаки дом Е.Пригожина, лишь бы его очернить. Так вот дворец Шойгу как у восточного монарха. И дом Пригожина по сравнению с этим произведением восточного архитектурного искусства от Шойгу, - всего лишь &quot;собачья будка&quot;.  Но как ни старались купленные Цаликовым продажные борзописцы, люди понимали, что Е.Пригожин - успешный бизнесмен, а Шойгу всего лишь чиновник на государственном  жаловании.  Вот вам и ответ,  о чем знал бывший министр про свое окружение, а чего не знал.   А Соловьев заказной актер по написанному  сценарию. Сегодня платят за то, чтобы &quot;мочить&quot; или &quot;отмазывать этого, он &quot;отмазывает&quot; или &quot;мочит&quot; этого. Завтра заплатят и всё может быть наоборот. Главное, чтобы платили.   Для таких  деньги главное, а не истина.
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3 час.
Владимир Соловьев
Где же раньше был замполит Клинцевич? Сидя в Совфеде не видел, как грабят Армию, да и Россию в целом?!
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1 час.
СД
Сергей Древетняк
Ничего не изменилось. ВОЗ и ныне там. Это называется ротация, или перезагрузка, или театр..
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40 мин.

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