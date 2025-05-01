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Китайский автопром упустил уникальный шанс в России

Китайский автопром упустил уникальный шанс в России

Три года назад китайскому автопрому выпал просто уникальный шанс, который бывает только раз! Раз не в столетие даже, а раз в жизни! После введения западных санкций и ухода из России автопроизводителей Европы, США, Японии и Южной Кореи для китайских производителей открылась не целая ниша даже, а практически весь рынок! И усилий, чтобы его занять не на годы, а на десятилетия, попутно оставив западных конкурентов с носом и без надежд на возвращении прежних позиций, почти не требовалось.

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Комментарии
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Олег Глужецкий
Завышенная цена - это заслуга российских барыг
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2 час.
РР
Русский Россиянин
Не китайцы виноваты, а те кто цену от китайского производителя накручивают в 300 процентов, поднимая таможенный коэффициент, вводя утиль сборы, от 700 тысяч, которые ни кто не знает, что это и куда они идут. То что там стоит милион, у нас три, жадность нашего руководства безгранична. Им понравилось, приклеили шильдик москвич на китайский авто за 800 тысяч, по цене в России 2 милиона 400тысчяч. А теперь у нас китайцы виноваты, надо наказывать ФАС которые забыли, что получают зарплаты за ценообразование, за их отслеживанием. Накрутка должно составлять 30 процентов, тогда бы стоимость была приемлема и дилеры не сидели бы с машинами выпуска 2024 года и не выли бы, что продажи стоят, находясь в поиске идиотов, которым можно было это всё продать по завышенной цене в три раза от производителя. Опять перевернули всё с ног на голову. Свою жадность перекладывают на китайцев, всё не нажрутся, лопнут скоро от жадности, пусть теперь сами катаются на них, а то платишь за три авто, а получаешь один. Этим самым они сделали для китайцев не выгодное направление по продаже их авто в Россию, думают что теперь российский хлам будем покупать от 2 милионов. Анархия и полный бардак. Цена китайского авто не должна превышать 1 милион 300, а ни как у нас, 4 милиона 500 тысяч
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2 час.
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