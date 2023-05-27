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Регина Тодоренко призналась в своей дотошности на съемочной площадке

Регина Тодоренко призналась в своей дотошности на съемочной площадке

Ведущая Регина Тодоренко регулярно снимается в различных проектах. При этом звезда российского телевидения очень ответственно подходит к работе, что порой провоцирует разногласия на съемочной площадке.

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