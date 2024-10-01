Израиль нанес удар по дому командира ФАТХ в лагере беженцев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по дому командира боевого крыла палестинского национально-освободительного движения ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) «Бригады мучеников аль-Аксы» Мунира аль-Макдаха на юге Ливана.
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