Страна и люди

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Проблемы мирового изгоя

Проблемы мирового изгоя

Итак, американцам нужна или русская нефть, или иранская, или венесуэльская. В противном случае часть их нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) просто встанет колом, что повлечёт за собой не только серьёзные убытки, но и дефицит бензина в стране.

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