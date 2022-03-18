Проблемы мирового изгоя

Итак, американцам нужна или русская нефть, или иранская, или венесуэльская. В противном случае часть их нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) просто встанет колом, что повлечёт за собой не только серьёзные убытки, но и дефицит бензина в стране.