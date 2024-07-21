Коммунальщики восстановили асфальт на Красноармейском

С начала недели по чётной стороне на всю ширину перекроют участок от улицы Песчаной до улицы Папанинцев "Росводоканал Барнаул" завершил дорожные работы на нечётной стороне Красноармейского проспекта: асфальтовое покрытие полностью восстановлено.