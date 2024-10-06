❗️⚡️Как и уведомляло "Русское оружие" сутками ранее, ВВС Ирана готовят эскадрилью Су-35С к дальним воздушным боям (100 - 220 км) и боям на средних дистанциях (70 - 80 км) с израильскими истребителями F-35I "Adir", а также, F-22A и F-15E ВВС США, которые, как ожидается, также будут задействованы в операции по изолированию воздушного пространства над Персидским заливом и эскортированию F-16I ВВС Израиля в момент выхода на рубежи пуска аэробаллистических ракет ROCKS и "Rampage".