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Газета «Культура»

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К 9 мая в Санкт-Петербурге подготовлена интересная и насыщенная программа

К 9 мая в Санкт-Петербурге подготовлена интересная и насыщенная программа

В День Победы 9 мая жителей и гостей Петербурга приглашают на концерты, выставки, а также спектакли, рассказывающие о войне, сообщил в своем Телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

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