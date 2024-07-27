Неожиданный источник кислорода обнаружен на глубине 4000 метров в Тихом океане — NDTV

Неожиданный источник кислорода обнаружен на глубине 4000 метров в Тихом океане. Нечто на дне океана активно выделяет кислород — теперь ученым придется пересмотреть свои теории о зарождении жизни, сообщает индийская телекомпания NDTV.
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