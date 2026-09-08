Россиянам объяснили, почему зарядка смартфона под подушкой или одеялом опасна

Подушка и одеяло создают "парниковый эффект": гаджет не может охлаждаться, из-за чего повышается вероятность перегрева и деградации аккумулятора Многие люди оставляют свои телефоны на зарядке перед сном и подключают их на всю ночь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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