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"Злости нет предела": что творят жильцы "элитного" района Владивостока, негодуют люди

"Злости нет предела": что творят жильцы "элитного" района Владивостока, негодуют люди

Жильцы элитного района во Владивостоке рассказали о том, что творят их некоторые соседи. В Telegram — канале vtoryakvdk подписчики уточнили, что в районе улицы Русской некоторые горожане выбрасывают из окон мелкий мусор прямо на клумбу возле дома.

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