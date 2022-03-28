"Злости нет предела": что творят жильцы "элитного" района Владивостока, негодуют люди

Жильцы элитного района во Владивостоке рассказали о том, что творят их некоторые соседи. В Telegram — канале vtoryakvdk подписчики уточнили, что в районе улицы Русской некоторые горожане выбрасывают из окон мелкий мусор прямо на клумбу возле дома.
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