"Злости нет предела": что творят жильцы "элитного" района Владивостока, негодуют люди

Жильцы элитного района во Владивостоке рассказали о том, что творят их некоторые соседи. В Telegram — канале vtoryakvdk подписчики уточнили, что в районе улицы Русской некоторые горожане выбрасывают из окон мелкий мусор прямо на клумбу возле дома.