Internet Loses It After Russian Official Turns Out To Be Peter Griffin's Twin A newly appointed Russian government official has exploded across social media after users seized on a press-conference photograph and began joking that Russian President Vladimir Putin would have a difficult time pushing a man of his size out of a window, according to the Daily Star.
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