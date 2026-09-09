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Zero Hedge

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Internet Loses It After Russian Official Turns Out To Be Peter Griffin's Twin

Internet Loses It After Russian Official Turns Out To Be Peter Griffin's Twin

Internet Loses It After Russian Official Turns Out To Be Peter Griffin's Twin A newly appointed Russian government official has exploded across social media after users seized on a press-conference photograph and began joking that Russian President Vladimir Putin would have a difficult time pushing a man of his size out of a window, according to the Daily Star.

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