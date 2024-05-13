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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо о серии «Байера» без поражений из 50 матчей: «Футболисты играли с колоссальной концентрацией весь сезон, и я очень горжусь ими»

Главный тренер леверкузенцев высказался после разгрома «Бохума» (5:0) в гостях в Бундеслиге, беспроигрышная серия «Байера» продлилась до 50 матчей.

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