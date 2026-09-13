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Гуманоиды и нейросети в нефтегазе: министру Алиханову покажут передовые разработки на TNF-2026

Гуманоиды и нейросети в нефтегазе: министру Алиханову покажут передовые разработки на TNF-2026

ТЮМЕНЬ, 13 сентября, ФедералПресс. Международный промышленно-энергетический форум TNF с 14 по 17 сентября соберет в областной столице лидеров нефтегазовой отрасли России и зарубежья.

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