Константин Чупырь предупредил о рисках неуплаты налога на вклады

Налоговый юрист Константин Чупырь предупредил о последствиях неуплаты налога на проценты с вкладов. Пропуск срока с 3 декабря грозит пенями и арестом счетов.
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