В РПЦ назвали отходом от христианского учения решение Ватикана по гей-парам

Участники заседания Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ дали оценку решению Ватикана благословлять однополые пары, которое было описано в декларации Fiducia supplicans, принятой в декабре прошлого года.
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