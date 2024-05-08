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‍🇺🇸 Swift Response или как НАТО обкатывает логистику на восточном фланге

‍🇺🇸 Swift Response или как НАТО обкатывает логистику на восточном фланге Позавчера мы писали, что один из этапов учения НАТО Swift Response пройдёт в Молдавии.

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